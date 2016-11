Um Himmels Willen Schwein gehabt

Im Kloster steht der Frühjahrsputz an, da platzt ungebetener Besuch zur Tür herein: Hausschwein Heinz. Das Tier gehört einem autistischen Buben. Aus Angst, es würde ihm weggenommen werden, ist er mit dem Schwein von daheim ausgebüxt. Schwester Hanna fühlt sich aufgefordert, dem verzweifelten Kind zu helfen, als die Hintergründe für seine Flucht offenbar werden. Eine Schlüsselrolle in dem Fall nimmt Bürgermeister Wöller ein. Wieder einmal ist die Nonne gezwungen, an seinen guten Willen zu appellieren.