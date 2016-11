Seitenblicke

*Das Abschiedskonzert von Roland Neuwirth /*Das Schreiberhaus feiert Jubiläum /*Die "Gentlemen of Swing" im Metropol

Ramesh Nair und Lukas Perman sind die "Gentlemen of Swing", und das beweisen sie in ihrer gemeinsamen Show im Metropol. Wir sprachen darüber, was denn eigentlich einen Gentleman ausmacht.