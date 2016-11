Bewusst gesund - Das Magazin

Richtige Hygiene - Im Kampf gegen Infektionen

Gefährliche, oft tödlich verlaufende Infektionen waren früher in der Gesellschaft allgegenwärtig. Jede oder jeder kannte jemanden, der an einer Infektion gelitten hat oder daran sogar gestorben ist. Mit der Entdeckung des Penicillins schienen diese Krankheiten besiegt zu sein. Doch die Wahrheit sieht ganz anders aus. Heute stehen wir vor der Herausforderung, dass lange, gut funktionierende Therapien wirkungslos geworden sind und wir deshalb grundsätzliche Themen wie Hygiene wieder neu bewerten müssen. Ohne in Panik zu verfallen, sollten die Fragen geklärt werden: Wo ist Vorsicht bei Keimen geboten, und wie können wir ihnen begegnen? Was jedoch könnte auch übertriebene Vorsicht bewirken wie zum Beispiel der übermäßige Gebrauch von Desinfektionsmitteln?



Gestaltung: Andi Leitner