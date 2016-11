Unterwegs in Österreich Unser liebes Federvieh - Von Hühnern, Enten und Gänsen

Der Heilige Martin kann ja wirklich nichts dafür, dass zu „Martini“ den Gänsen der Kragen umgedreht wird. Wie aber leben diese Gänse, wie werden sie aufgezogen, welche

Besonderheit steckt in ihren Verwandten, den Graugänsen vom Almtal, welche Enten leben

bei uns welche davon werden knusprig süßsauer serviert? Dann die Hühner, unser liebstes

Federvieh. Auch das Brauchtum rund um das Federvieh wird gezeigt und in einer heiteren

Weise die vielen Facetten dieser schnatternden und gackernden Bande – in einem

aufgeganserlten „Unterwegs in Österreich“ aus Oberösterreich.