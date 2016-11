Bürgeranwalt

PROTEST GEGEN GTI TREFFEN

Das GTI Treffen in Reifnitz am Wörthersee findet seit mehr als 30 Jahren statt.



Was als kleine, maximal vier Tage dauernde Veranstaltung mit nicht mal 100 Autos begann ist mittlerweile ein Riesen-Event und dauert mit Vor- und Nachtreffen fast sechs Wochen im Jahr.



Das regt die Anrainer rund um den Wörthersee auf, sie sprechen von unerträglicher Lärmbelästigung und fordern, die Exekutive müsse massiver eingreifen.