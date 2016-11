Columbo - Der alte Mann und der Tod ("Columbo - Last Salute to the Commodore")

Als der Schiffsbauingenieur Otis Swanson ertrinkt, glauben seine Angehörigen an einen Unfall. Columbo traut dem nicht. Bald richtet sich sein Verdacht auf Swansons Schwiegersohn, der ein Motiv gehabt hätte. Doch dieser wird ermordet aufgefunden. Columbo ist überzeugt, dass der Täter nur im Kreis der Familie zu suchen sein kann. Hauptdarsteller Peter Falk (Inspector Columbo)

Robert Vaughn (Charles Clay)

Fred Draper (Swanny Swanson)

Diane Baker (Joanna Clay)

Dennis Dugan (Max)

Regie Patrick McGoohan

Drehbuch Jackson Gillis

Musik Hal Mooney

Henry Mancini