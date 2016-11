ZIB

Tote bei Anschlag in Afghanistan / Teile von „Obamacare“ könnten erhalten bleiben, sagt Donald Trump in seinem ersten Interview nach der Wahl / Proteste gegen die Präsidentin in Südkorea / Im Mordfall der Parkplatzleiche in Tirol wurde ein Verdächtiger festgenommen / Michaela Shiffrin gewinnt den ersten Slalom der neuen Weltcupsaison / Wintereinbruch im Osten Österreichs