ZIB

Erstes Trump-Interview nach Wahl / Die deutsche Auto-Industrie ist enttäuscht über das TTIP-Aus / Neue Strategien für die Bundespräsidentenwahl in Österreich / Chaos in Indien nach Bargeld-Reform / Proteste gegen die Präsidentin in Südkorea / Tote bei Anschlag in Afghanistan / 150 Flüchtlinge marschieren in Serbien Richtung kroatischer Grenze / Die in Tirol auf einem Parkplatz gefundene Leiche ist identifiziert / Schostakowitsch-Experiment: alle 15 Streichquartette werden simultan gespielt / Lindsey Vonn fällt nach Oberarm-Bruch für den Beginn der Weltcup-Saison aus