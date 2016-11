Zeit im Bild

Teile von „Obamacare“ könnten erhalten bleiben, sagt Donald Trump in seinem ersten Interview nach der Wah - dazu eine Schaltung nach Washington / Noch 3 Wochen bis zur BP-Stichwahl – Neue Strategien sollen die Wähler mobilisieren / Das Ausweichquartier für das Parlament entsteht am Heldenplatz / Chaos nach Geldschein-Umtauschaktion in Indien / Proteste gegen die Präsidentin in Südkorea / Präsidentenstichwahl in Bulgarien / Gedenken an die Anschläge von Paris - dazu eine Schaltung nach Paris / „Cafe Society“ – der neue Woody Allen Film