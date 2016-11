Anl. d. 90. Geb. v. Helmut Fischer am 15.11.2016: Start der Serie:

Der Münchner Kriminalkommissar Monaco Franze liebt seine Stadt, seine Frau Annette und das Abenteuer. Dies steht eines Abends in Gestalt einer interessanten jungen Dame vor einem Schaufenster. Obwohl 'Monaco' seinen Charme spielen lässt, bringt er weder ihren Namen noch ihre Adresse in Erfahrung. Doch so leicht gibt sich der Kriminalkommissar nicht geschlagen.