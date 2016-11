Eco mit folgenden Themen

107.000 Lehrlinge gibt es derzeit in Österreich - das sind so wenige wie noch nie. In den letzten fünf Jahren schrumpfte die Zahl der Lehrlinge um fast 20 Prozent. Das hat damit zu tun, dass zurzeit geburtenschwache Jahrgänge in der Ausbildung stehen und dass die Lehre ein schlechtes Image hat. Viele Jugendliche entscheiden sich lieber für die Schule statt für das Erlernen eines Handwerks. ECO zeigt die Gründe der Jugendlichen ebenso, wie die Argumente der Unternehmer – als mögliche Lehrbetriebe. Fest steht, wenn die Lehrlinge ausbleiben, wird der Facharbeitermangel noch größer. Bericht: Emanuel Liedl