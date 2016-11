heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Geflügel-Kontrollen

Die Vogelgrippe breitet sich in Europa immer weiter aus. Mittlerweile sind schon sechs Länder betroffen, neben Österreich sind das Deutschland, die Schweiz, Dänemark, Ungarn und Polen. In Vorarlberg wurde nach dem Nachweis der Vogelgrippe bei toten Wildvögeln am Bodensee ein Verdachtsfall bei Hausgeflügel gemeldet.

Von der amtlichen Seite her wird jedoch gemeldet, dass kontrolliert werde und derzeit keine Gefahr für den Menschen bestehe. Markus Waibel möchte heute wissen, wie diese Kontrollen aussehen und was bei der Zubereitung von Geflügel aus hygienischer Sicht beachtet werden sollte.