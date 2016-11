heute leben

"Bauer unser" | "Tirol in Wien" | Schlossherr Spiefelfeld | Backen: Apfelkuchen | Caroline Vasicek CD | Society mit Isabella Großschopf | Aschenputtel | 25 Jahre Schreiberhaus | Stargäste: Bernhard Murg und Hemma Clementi

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

"Bauer unser" "Bauer unser" lautet der Titel eines Films der heute in den heimischen Kinos startet. Regisseur Robert Schabus zeigt in seiner Doku anhand vieler Landwirte wie es um Österreichs Bauernhöfe bestellt ist.

"Tirol in Wien" In die Tiroler Berge haben es die Wiener künftig nicht mehr weit. Heute eröffnete in der Nähe des Naschmarkts das „Miniatur Tirolerland“. Mit mehr als 1.000 Gebäuden, 5.000 teils handgefertigten Bäumen, 21.000 Figuren und vielen Bergen erschuf Wolfgang Pröhl Landschaften und Szenen nachgebaut, die an das westliche Bundesland erinnern sollen. Die Modellregion im Maßstab 1:87 erstreckt sich über drei Räume und wurde mit viel Liebe zum Detail gefertigt.

Schlossherr Spiefelfeld Vor 150 Jahren, zur Ringstraßenzeit, war Heinrich von Ferstel einer der berühmtesten Architekten in Wien und hat das Stadtbild entscheidend beeinflußt. Sein Ururenkel, Markus Spiegelfeld bewohnt in ununterbrochener familiärer Reihenfolge Ferstels neugotische Burg in der Wiener Himmelstraße, eine der schönsten und teuersten Adressen von Wien.

Backen: Apfelkuchen Heute ist Tag des Apfels, auch wenn die heurige Ernte durch den Frost im Frühjahr recht spärlich ist, gibt es jetzt die frischen heimischen Äpfel. Unser Meisterpatissier Herwig Gasser verarbeitet die Früchte zu einem köstlichen Apfelkuchen und es duftet schon aus dem Backofen.

Caroline Vasicek CD "Es war einmal..." so beginnen Märchen - und so wird auch die Sängerin Caroline Vasicek auf die Arbeiten zu ihrer neuen CD zurückblicken. Sie hat mit Ehemann und ihren Kindern sich das Märchens Schneewittchen angenommen, es in die Winterzeit transferiert und dazu prominente Stimmen geholt. Wir waren bei den Aufnahmen Backstage dabei.

Society mit Isabella Großschopf

Aschenputtel Am Sonntag feiert das Ballett "Cendrilion" Premiere an der Volksoper. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken: "Cendrillion" nie gehört, haben Sie aber ganz sicher: es handelt sich um "Aschenputtel" und weil dieses Märchen wirklich jeder kennt, versteht man es auch in der getanzten Version.

25 Jahre Schreiberhaus Gestern Abend wurde in Neustift am Walde gefeiert. Das Schreiberhaus, Treffpunkt von Prominenten die die Heurigengemütlichkeit lieben, bat zum Jubiläumsfest. Und auch gestern drängten sich Prominente und solche die es gerne wären im Scheinwerferlicht.

Stargäste: Bernhard Murg und Hemma Clementi Nächste Woche startet die Österreichtour eines Erfolgsstücks: "Reset - Alles auf Anfang" heißt es. Wir haben uns zu den Anfängen des Stücks begeben.

