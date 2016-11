Der Bergdoktor Trennungsschmerz

Julias Abreise nach New York naht und Martin führt sie noch zu einem letzten gemeinsamen Abendessen aus. Ein Kanufahrer bringt sich in Lebensgefahr und wird in letzter Sekunde gerettet...

Seine Patienten halten ihn wieder auf Trab, seine Familie setzt hohe Erwartungen in ihn – und diesmal wird er auch noch selber krank: In sieben neuen Episoden erwarten den "Bergdoktor" jede Menge beruflicher und privater Herausforderungen. Seit 14. Juni 2016 entsteht im Tiroler Ellmau am Wilden Kaiser die zehnte Staffel der erfolgreichen ORF/ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Neben Publikumsliebling Hans Sigl in der Titelrolle spielen in durchgängigen Rollen erneut u.a. Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Mark Keller und Nicole Beutler. Die Dreharbeiten zu den sieben 90-Minütern dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember 2016. Die TV-Zuseher bekommen die neuen Folgen Anfang des Jahres 2017 zu sehen.