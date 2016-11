Universum History Maximilian von Mexiko – Der Traum vom Herrschen

Der letzte Kaiser Mexikos

Doch rasch wird aus dem Traum des jungen Herrschers ein Alptraum. Franz Leopold Schmelzers „Universum History“-Dokumentation „Maximilian von Mexiko – Der Traum vom Herrschen“ präsentiert am Freitag, dem 11. November, um 22.45 Uhr in ORF 2 die bewegte Lebensgeschichte von Erzherzog Maximilian, einer der widersprüchlichsten Persönlichkeiten aus dem Hause Habsburg. Als „Maximilian von Mexiko“erlangte der junge Kaiser traurige Berühmtheit. Denn sein Traum vom eigenen Reich endete in einem Fiasko: Am 19. Juni 1867, nur etwa drei Jahre nachdem Maximilian mit seiner jungen Gemahlin in Richtung Mexiko aufgebrochen war, endet seine Vorstellung vom glorreichen Kaiser vor einem Erschießungskommando am Glockenhügel in Santiago de Querétaro in Zentralmexiko. Es ist das traurige Ende des letzten Kaisers von Mexiko.



Das in Kooperation mit internationalen Partnern entstandene HD-Doku-Drama zeigt, wie Maximilian schon als Kind im Schatten seines älteren Bruders Franz Joseph zu bestehen hatte. Maximilians Ururgroßneffe, Georg Habsburg,

skizziert in der neuen „Universum History“-Produktion die Rollenverteilung zwischen Franz Joseph und Maximilian: „Man wird in die Rolle hineingeboren – der Ältere hat andere Möglichkeiten, aber er hat sehr viel mehr Verantwortung.

Der jüngere Bruder hat sehr viel mehr Freiraum, er kann selbst mehr gestalten.“