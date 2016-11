Die Barbara Karlich Show Freiheit oder Einsamkeit? Das Leben als Single

lernte ihren Mann mit 23 Jahren kennen. 26 Jahre lang – bis zu seinem Tod - waren die beiden ein Paar. "Es dauerte danach drei Jahre, bis ich wieder Lebensfreude empfinden konnte, aber heute bin ich glücklicher Single." Erni kennt die Vor- aber auch die Nachteile des Singlelebens. "In Beziehungen muss man immer Rücksicht nehmen, man hat eine gewisse Verantwortung – auch der Familie gegenüber. Als Single fällt das weg." Derzeit will Erni auch keine Partnerschaft eingehen, sagt sie: "Denn ich möchte im nächsten Jahr eine Weltreise machen. Da möchte ich mich vorher nicht binden."

Erich, 50, gelernter Schlosser aus Niederösterreich,

ist seit einem Jahr Single und will sich wieder verlieben. "Ich bin ein Romantiker und kann auch kochen, putzen, waschen und bügeln. Als Single bin ich aber oft sehr einsam, daher suche ich eine Frau fürs Leben, mit der ich alt werden kann." Erich bezeichnet sich als flexibel und kann sich auch vorstellen, den Wohnort zu wechseln. "Ich will das Leben noch genießen – am besten mit einer Frau, mit der ich Pferde stehlen und Tag und Nacht zusammen sein kann."