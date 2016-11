Sturm der Liebe Teil 2572

Melli setzt ihren verwegenen Plan in die Tat um und bricht in eine mondäne Villa ein. Mit der Beute aus dem Coup will sie einen Herzenswunsch ihres Liebsten erfüllen und einen Teil der Restaurant-Kaution für André stellen. Gesagt, getan! Doch die Ernüchterung folgt auf dem Fuß. Indes lehnt es Hildegard ab, gemeinsam mit Chefkoch Klaus Sperber in der Küche herumzuexperimentieren. Sperber fühlt sich dadurch brüskiert und ihm ist jedes Mittel recht, diesen Fauxpas wieder aus der Welt zu räumen.