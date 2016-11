ZIB

Sozialminister Stöger klagt die BAWAG wegen der Zwangskontoumstellung / Die EU-Kommission will eine eigene Armee – Österreichs Bundeskanzler ist skeptisch / Bildungsministerin Hammerschmid will Brennpunktschulen mit mehr Geld fordern / In der Türkei gibt es eine neue Verhaftungswelle – Auch der Cumhuriyet-Herausgeber wurde festgenommen / Und der Vogelgrippe-Verdacht bei Hausgeflügel in Vorarlberg hat sich bestätigt

