Zeit im Bild

Donald Trump sucht sein Kabinett - Dazu eine Schaltung nach Washington / Die EU-Kommission will eine eigene Armee – Österreichs Bundeskanzler ist skeptisch / In der Türkei gibt es eine neue Verhaftungswelle – Auch der Cumhuriyet Herausgeber wurde festgenommen / Italiens Banken haben immer mehr strukturelle Probleme und spüren die Krise / Sozialminister Stöger klagt die BAWAG wegen der Zwangskontoumstellung / Sozialdienst statt Geldstrafe für Spar-Chef / Der Vogelgrippe-Verdacht bei Hausgeflügel in Vorarlberg hat sich bestätigt / Leonard Cohen gestorben

