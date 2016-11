ZIB 2

EU-Parlamentarier Elmar Brok prophezeit „globale Änderungen“

Die globale Ordnung wird sich durch die Wahl Trumps zum US-Präsidenten „dramatisch verändern". Das sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments, Elmar Brok (CDU). Die EU würde seit Jahrzehnten von der kollektiven Sicherheit profitieren. Dies wurde vor allem von den USA gewährleistet, was sich nun allerdings ändern könnte. Nach Ansicht von Brok müsse die EU daher in der Außen- und Sicherheitspolitik enger zusammenrücken. Ist also das Einrichten einer europäischen Armee das Gebot der Stunde? Brok ist dazu Live-Gast in der ZIB 2.