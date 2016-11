Julia - Wege zum Glück Kapitel 254

Trotz großer Schwierigkeiten gibt Patrizia ihre Pläne zur Rettung des väterlichen Erbes nicht auf. Frederik begegnet ihrem Vorhaben mit unverhohlener Skepsis. Für Ben läuft der Neustart in Falkental gut an. Nachdem er durch Nina einen Job im Lanzino ergattert hat, will er sich nun eine Wohnung suchen. Doch als Ben auf den neuen Inhaber des Lanzinos trifft, zerfallen seine Pläne schnell zu Staub.



Koproduktion ZDF/ORF