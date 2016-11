Am Schauplatz Gericht Das Erbe und die Lebensl├╝ge

In dieser Folge von "Am Schauplatz Gericht" geht es um dramatische Schicksale rund um verstorbene Familienmitglieder.

Herr U. wurde vor 46 Jahren zur Adoption freigegeben. Vor kurzem hat er erfahren, dass er der leibliche Sohn eines katholischen Pfarrers und einer Religionslehrerin ist. Nach dem Tod der Mutter, die in Bad Ischl eine Wohnung besaß, muss er sich nun mit dem Pfarrer um sein Erbe streiten. Im Laufe des Gerichtsverfahrens kam auch noch ans Licht, dass es noch ein weiteres Kind des Paars gibt. Herr U. will, wie er sagt, mit den Lebenslügen aufräumen und um sein Erbe kämpfen.

Streit um Gehirn

Herr M. aus Vorarlberg hat seine Frau auf tragische Weise verloren: Sie erkrankte plötzlich an der „Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung“ und starb nach über einem Jahr intensiver häuslicher Pflege. Gegen seinen Willen führten die Behörden eine Obduktion durch, entfernten das Gehirn von Frau M. und schickten es zur Aufbewahrung an ein Institut in Wien, damit es für künftige Forschungen erhalten bleibt. Herr M. will das Gehirn seiner Frau nachträglich beisetzen lassen und hat auf Herausgabe geklagt.