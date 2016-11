STÖCKL.

Elisabeth Feichtinger ist die jüngste Bürgermeisterin Österreichs. Wie hat es die 29-jährige SPÖ-Politikerin in so jungen Jahren an die Spitze der oberösterreichischen 10.000-Einwohner-Gemeinde Altmünster geschafft? Zudem verrät sie bei Barbara Stöckl mehr über ihr besonderes Hobby: das Motorsägen-Schnitzen.



Burgschauspieler Peter Matic sagt, er habe kein Hobby. Sein Beruf sei seine größte Leidenschaft. Dabei ist der 79-Jährige mehr als vielseitig als Film-, Fernseh- und Theater-Schauspieler, Hörbuch- und Synchronsprecher tätig. Er begeistert als Charaktermime ebenso wie als Stimme des britischen Oscar-Preisträgers Ben Kingsley. Nächstes Jahr feiert er seinen 80. Geburtstag. Schon jetzt hat er seine Biographie veröffentlicht.



Chefredakteur und Zeitungsherausgeber Armin Thurnher gibt Einblicke in sein aktuelles Buch über die Entwicklung Österreichs und der Europäischen Union. Am Beginn seiner Ausbildung stand das Studium der Amerikanistik in New York, wie beurteilt er den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl?



Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin Christine Bauer-Jelinek diagnostiziert angesichts der angespannten Weltpolitik, der Konflikte, Kriege und Krisen einen wachsenden gesellschaftlichen Wut-und Angst-Pegel. Welche Maßnahmen kann man ergreifen, um negativen Emotionen und dem Gefühl von Ohnmacht Herr zu werden?