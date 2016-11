heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Zwangsumstellung bei Konten

Um die 20.000 Kunden – die meisten davon seit Jahrzehnten der Bawag treu – haben einen Brief erhalten, in dem sie vor eine klare Alternative gestellt werden: Entweder sie steigen auf ein neues Girokontomodell um, das wesentlich mehr kostet als ihr bisheriges, oder die Bank kündigt ihr Konto per Ende Jänner 2017.

"Sortimentsbereinigung der alten Kontomodelle, die nicht mehr im Angebot sind", so nennt die Bank das Vorgehen. Die Bawag/PSK gehört den US-Fonds Cerberus und Golden Tree und diese sind bekannt, dass eisern eingespart wird.

Vanessa Böttcher fragt nach, wie sich die Kontopakete künftig gestalten.