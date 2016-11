Die Barbara Karlich Show Mal unter-, mal überqualifiziert: Wie passe ich in die Arbeitswelt?

Einige von Barbaras Gästen mussten feststellen, dass sie am Arbeitsmarkt derzeit nicht gefragt sind. Manche von ihnen wurden damit konfrontiert, dass ihre bisherige schulische und berufliche Erfahrung als nicht ausreichend betrachtet wird, andere, die viel in ihre Aus- und Weiterbildung investiert haben, bekommen zu hören, dass sie gerade deshalb nicht vermittelbar seien.

Michèle, 54, Krankenschwester aus Niederösterreich,

hat bereits in vielen Branchen gearbeitet. Sie hat Erfahrungen als Gastronomin, Unternehmerin in der EDV-Branche und als Kanzleileiterin bei einem Steuerberater. "Als ich mit 48 Jahren arbeitslos wurde, waren meine beruflichen Erfahrungen aber nicht von Vorteil. Auf meine Bewerbungsschreiben bekam ich nur Absagen – mit der Begründung, dass ich überqualifiziert bin. In Wahrheit war ich den Dienstgebern schlicht und einfach zu alt." Daher hat sich Michèle zu einer beruflichen Umorientierung entschlossen und eine Ausbildung zur Diplomkrankenschwester gemacht.