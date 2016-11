Sturm der Liebe Teil 2571

André zuliebe hat sich Melli in große Unkosten gestürzt. Der drohende Jobverlust ist zwar abgewendet. Genug Geld, um die Kaution für Andrés Restaurant zu bezahlen, hat Melli aber dennoch nicht. In ihrer Not klammert sie sich an jeden Strohhalm und erwägt sogar, straffällig zu werden. Indes ist Clara peinlich darum bemüht, Desirées Forderung Genüge zu tun und Adrian auf Abstand zu halten. Als sich ein schicksalhaftes Zusammentreffen nicht mehr vermeiden lässt, sucht Clara ihr Heil in einer Notlüge.