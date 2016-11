Sturm der Liebe Teil 2570

Um André heimzuholen, hat sich Melli etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Die Folgen sind nicht nur für sie höchst unangenehm: Melli droht die Entlassung. Auch Clara hat deshalb mächtigen Ärger am Hals. Desirée zieht ihren eigenen Vorteil aus dem Fauxpas, indem sie Clara genüsslich unter Druck setzt. Ihre Konkurrentin soll die Finger von Adrian lassen, andernfalls will Desirée ein gut gehütetes Geheimnis über Claras Mutter Melli lüften. Entsetzt wird Clara bewusst, dass sie tatsächlich in der Falle sitzt.