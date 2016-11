heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Jetzt wird es gesund. Es geht um Gemüsesorten, die den Winter lieben. Ja, auch im Winter ist es möglich, Gemüse zu ziehen. Für Tipps und Tricks haben wir Gärtner und Pflanzen-Forscher Wolfgang Palme in der Cityfarm Schönbrunn in Wien besucht.

Vanillekipferl, Husarenkrapferl oder Linzer Augen, die Schmankerl unter den Weihnachtskeksen haben eines gemeinsam: den Mürbteig. Ihm liegt ein einfaches Rezept zu Grunde. Doch bei der Verarbeitung darf man den bröseligen Teigklassiker nicht unterschätzen. Wie Vanillekipferl am besten gelingen, hat sich unsere Kollegin Elisabeth Engstler für Sie angeschaut.

Schuhplattln für Anfänger

Am Land ist das Platteln stark verankert, in der Stadt schaut es mit dem Schuhplattlernachwuchs eher mager aus. Die Kunst und Tradition des Schuhplattelns soll deshalb auch an Stadtmenschen weitergegeben werden. Wir haben bei einem Anfängerkurs im Salzburger Lainerhof vorbeigeschaut.