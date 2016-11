American Beauty ("American Beauty") Oscargekr├Ântes Meisterwerk von Sam Mendes

"House of Cards"-Präsident Kevin Spacey als Midlife-Crisis Rebell Lester Burnham, der aus seinem biederen Vorstadt-Leben ausbricht und seinen Fantasien freien Lauf lässt ...

"American Beauty" war der Abräumer schlechthin bei der Oscar-Verleihung im Jahre 2000: Bester Film, Bester Hauptdarsteller Kevin Spacey, Bester Regisseur Sam Mendes, Bestes Drehbuch Alan Ball und Beste Kamera Conrad L. Hall. Mit Sam Mendes' bitterböser Satire auf die scheinbar heile Weilt einer amerikanischen Vorort-Idylle fuhr Kevin Spacey (derzeit als US-Präsident Frank Underwodd in der vierten Staffel von "House of Cards" jeden Montag um 23:55 auf ORFeins) zur Höchstform auf und wurde damit mit seiner zweiten Goldstatue belohnt (nach "Die üblichen Verdächtigen").

Annette Bening brilliert als seine hysterische Ehefrau und durfte dafür eine Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin einstecken. Oscar-Gewinner Chris Cooper ("Adaption") glänzt als tyrannisch gewalttätiger Colonel-Vater mit einem Geheimnis und Jungstars Thora Birch ("Ghost World"), Mena Suvari ("American Pie") sowie Wes Bentley geben beeindruckende Darstellungen als rebellierende Teenager. Das Script stammt aus der Feder von Alan Ball , der bereits das Drehbuch zur Hitserie "Cybil" verfasste und mit seiner schrägen Serie "Six Feet Under - Gestorben wird immer" eine weltweite Fangemeinde begeisterte.

Bond-Regisseur Sam Mendes

Mit "American Beauty" gelang dem englischen Theaterregisseur Sam Mendes ein fulminantes Spielfilmdebüt, das, bei einem Budget von rund 15 Millionen Dollar, in den USA allein 130 Millionen Dollar einspielte. Der ehemalige Ehemann von Oscargewinnerin Kate Winslet ("Der Vorleser") konnte für seinen zweiten Spielfilm "Road to Perdition" (2002) Topstars wie Tom Hanks, Jude Law und Paul Newman gewinnen. 2008 inszenierte Mendes die berührende Literaturverfilmung "Zeiten des Aufruhrs", die Kate Winslet erstmals wieder mit ihrem "Titanic"-Partner Leonardo diCaprio auf der Leinwand zusammenbrachte.



Inzwischen machte sich Mendes auch als Bond-Regisseur einen Namen: "James Bond - Skyfall" aus dem Jahre 2012 gilt als der erfolgreichste Bond aller Zeiten. Ende 2015 kam das bislang letzte Bond-Abenteuer "Spectre" mit erneut Sam Mendes im Regiestuhl in unsere Kinos.