ZIB

Donald Trump gewinnt die US Präsidentschaftswahlen / Zusammenfassung der Wahlnacht / Reportage aus Washington / Liveschaltung nach Washington / Trump Portrait / Internationale Reaktionen / Schaltungen nach Moskau, Brüssel. Kairo und Tel Aviv / Reaktionen aus Asien / Reaktionen aus Österreich / Was tut sich an den Börsen / Das war Obama