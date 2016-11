Report

Live zu Gast im Studio ist Jürgen Pfeffer, „Big Data“-Experte an der TU München. Die Staatsverweigerer Meinungsroboter im Wahlkampf Erschütterte Kirche Arbeitselend im Bundesforst

Sie lehnen den Staat Österreich ab, erkennen weder Gesetze noch Richter und Staatsanwälte an, sie ignorieren Polizeistrafen und wollen weder Steuern oder Sozialversicherung noch Bankschulden zahlen.

Seit einem Jahr sammelt eine Südoststeirerin immer mehr Anhänger um sich und gründet in ganz Österreich eine Reihe sogenannter „Staatenbünde“. Das klingt alles eher schrullig, doch Bewegungen, die staatliche Institutionen und ihre Regeln komplett ablehnen, haben Zulauf. Bisher agierten diese Staatsverweigerer von der Öffentlichkeit ziemlich unbemerkt, doch der Mord an einem bayerischen Polizisten durch einen „Reichsbürger“ hat die Politik aufgerüttelt. Innen- und Justizminister überlegen schärfere Gesetze. Verfassungsschützer fürchten eine zunehmende Gewaltbereitschaft. Ernst Johann Schwarz hat ein nächtliches Treffen der Staatsverweigerer besucht und berichtet über ihre Pläne und Machenschaften.

In der heißen Phase des US-Wahlkampfs kommen auch sogenannte „Social Bots“ zum Einsatz, versteckte Programme, die die öffentliche Meinung beeinflussen sollen.

Die Unterstützer von Donald Trump und Hillary Clinton benutzen diese Roboter, die im Internet automatisch Meldungen zu bestimmten Themen produzieren. Es sind gefälschte Profile, die man kaufen kann, um politische Botschaften zu streuen und Trends zu verstärken – mit wenigen Handgriffen lassen sich diese Meinungsroboter zum Leben erwecken. Helga Lazar und Katja Winkler berichten, wie diese digitalen Wahlkampfhelfer funktionieren, welche Rolle sie in der österreichischen Politik spielen und wie sie im Bundespräsidentenwahlkampf auftreten. Live zu Gast im Studio ist Jürgen Pfeffer, „Big Data“-Experte an der TU München.

1986 wurde Hans Hermann Groer zum Erzbischof, ein halbes Jahr später Kurt Krenn zum Weihbischof von Wien ernannt, zwei streng Konservative, die die Kirche Österreichs wieder auf romtreuen Kurs bringen sollten. Später sorgten Missbrauchsvorwürfe gegen Groer und Sex-Skandale im Umfeld von Krenn für Schlagzeilen, die Zahl der Kirchenaustritte vervielfachte sich. Beide Bischöfe mussten schließlich zurücktreten, doch von den damaligen Erschütterungen hat sich die Kirche bis heute nicht erholt. Jetzt versucht Kardinal Christoph Schönborn, den Stimmungswandel durch Papst Franziskus auch für die Kirche in Österreich zu nutzen, berichtet Eva Maria Kaiser.

Nachbarn haben es gefilmt: Mitten in einem Wald der Bundesforste in Tirol hausen rumänische Waldarbeiter tagelang in einem schäbigen Wohnwagen, mit unzureichender Ausrüstung und einem Pferd sollten sie Hunderte Festmeter Holz schlägern.