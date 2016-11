Ein gespaltenes Land

Der Wahlkampf hat die USA als politisch zerrissenes Land gezeigt. Am Wahltag fragt die ZIB 2 Wählerinnen und Wähler nach ihren Erwartungen. David Kriegleder war in Washington unterwegs, Christian Staudinger in Florida. Außerdem Live-Gespräche mit Hannelore Veit und mit dem Politologen Daniel Hamilton.