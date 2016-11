heute konkret

Durch die Sendung führt Claudia Reiterer

Private Videoüberwachung

Die private Videoüberwachung, also Kameras an Häusern und vor Wohnungstüren. Mit ein Grund für diese Maßnahmen sind die Ängste von Eigentumsbesitzern und Mietern. Doch Achtung: ganz so ohne weiteres darf man nicht eine Überwachung anbringen.

Was es bei Videoüberwachung zur privaten Nutzung beachten muß, das hat sich Vanessa Böttcher angesehen.