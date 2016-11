heute leben

Wahlbeobachter | Licht ins Dunkel | WildnisKulturHof Resumee | Universum: Azoren - Tanz um den Vulkan | Norbert Payr: Gefüllte Entenbrust auf Dörrpflaumen-Speck-Lauch Gemüse | Schilcher Vielfalt | Gentlemen of Swing | Stargast: René Kollo

Durch die Sendung füht Wolfram Pirchner

Ein Jahr lang haben wir die Entstehung des WildnisKulturHofs von Judith Anger im Südburgenland, in der Nähe von Jennersdorf, begleitet. Das Ziel, autark, also nur aus eigenen Mitteln leben zu können, ist noch nicht erreicht. Dennoch sagt Judith Anger, dass ihre Erwartungen sogar übertroffen wurden.

Das berühmte Azorenhoch bildet sich über den Azoren, den portugiesischen Atlantikinseln und beeinflusst das gesamte Wetter in Mitteleuropa. Die Azoren sind aber auch ein Refugium seltener Tierarten und der Atlantik Tummelplatz faszinierender Meeresbewohner.

Heute ist wieder Haubenkoch Norbert Payr, vom Gasthof zum lustigen Bauern in Zeiselmauer mit einem köstlichen Herbstgericht bei uns.

Schilcher Vielfalt

Am Freitag ist es wieder soweit. Am 11. November ist nicht nur Faschingsbeginn sondern auch ein wichtiger Lostag der Winzer ab dem der junge Wein, also Jahrgang 2016, offiziell ausgeschenkt wird. Und nicht zu vergessen Martini. Zu einem deftigen Martinigansl darf natürlich der Wein nicht fehlen. Gerne wird dazu auch ein Schilcher serviert. Aber die Schilcher-Traube kann noch viel mehr.