Thema



- Erdbebenserie in Italien - Tage der Angst

- „Zero Waste“ – Leben ohne Müll

- „Mister Universe“ aus Österreich

Erdbebenserie in Italien - Tage der Angst Die Erde in Mittelitalien bebt. Seit zwei Wochen leben tausende Menschen in Angst. "Unser Dorf ist am Ende“, sagt der Bürgermeister von Ussita, Marco Rinaldi. Wie durch ein Wunder ist auch in seiner kleinen Gemeinde niemand ums Leben gekommen, weil die Menschen schon nach den ersten Erdstößen die Häuser verlassen haben und in Sicherheit waren, als das schwere Beben kam.

Beim letzten ähnlich starken Beben im Sommer in der Region um Amatrice waren 298 Todesopfer zu beklagen. Jetzt sind 7.000 Menschen in leere Adria-Hotels geflüchtet. In den Regionen Umbrien und Marken müssen 22.000 Obdachlose vom Zivilschutz versorgt werden. Schlechtes Wetter erschwert die Situation. Wie bewältigen die Menschen die Katastrophe? Eine Reportage aus dem Krisengebiet von Mathilde Schwabeneder.

„Zero Waste“ – Leben ohne Müll Das Experiment scheint fast unmöglich: seit zehn Monaten lebt Annemarie Miesbauer müllfrei. Ein Durchschnittsösterreicher produziert rund 600 Kilo Abfall im Jahr. Im Jänner hat die 26-Jährige ihren Selbstversuch „Ein Jahr im Glas“ gestartet.

Das bedeutet: Es darf nicht mehr Plastik und nicht recycelbares Material anfallen, als in ein 1,5 Liter Glas passt. Ist das im Alltag überhaupt möglich? „Als mein Mann und ich und ich uns zu diesem Projekt entschlossen haben, war es meine Aufgabe, im Supermarkt etwas Plastikfreies zu finden. Das war der Moment, in dem ich dachte: Wenn wir müllfrei leben wollen, dann müssen wir verhungern“. Aber Annemarie Miesbauer hat Wege gefunden, wie in unserer Konsum- und Wegwerfgesellschaft nahezu jeder Abfall vermieden werden kann. Und ihr ist bewusst geworden, was sie wirklich braucht. Wie groß ist das Müllproblem tatsächlich? Warum verzichtet die Industrie nicht auf aufwändige Verpackungen? Kann eine „Zero Waste“-Bewegung etwas bewirken? Katharina Krutisch hat recherchiert.

Links: Annemarie Miesbauers Blog:



https://einjahrimglas.blogspot.co.at/



Infos über Zero Waste-Projekte:

http://www.zerowasteaustria.at/

„Mister Universe“ aus Österreich Fabian Mayr ließ sich durch nichts aufhalten. Nicht einmal durch seine Krebserkrankung 2014. Drei Wochen nach seiner Operation hat er damals einen Wettkampf gewonnen. "Meine Familie und mein Trainer waren immer mein größter Rückhalt", sagt der Bodybuilder.

Nun ist er zum „Mister Universe“ gekürt worden. Mit diesem Titel legte Arnold Schwarzenegger vor 49 Jahren den Grundstein für seine Weltkarriere. Welche Pläne hat der 26-jährige Oberösterreicher, der kurz vor dem Abschluss seines Jusstudiums steht? Christoph Bendas begleitet Fabian Mayr und seine Familie zu einem Wettkampf nach Dublin. Rike Fochler fragt nach, welche Auswirkungen Bodybuilding auf den Körper hat.