Sturm der Liebe Teil 2568

Trotz seiner Hochzeit mit Desirée versucht Adrian weiterhin freundschaftliche Kontakte zu Clara zu pflegen. Die zwei haben viel Spaß beim Fotografieren von Claras Kollektion und genießen die gemeinsam verbrachten Stunden in vollen Zügen. Desirée selbst lässt auf Clara kein böses Wort kommen und scheint sich tatsächlich an ihr Friedensangebot halten zu wollen. Anders als Adrian, der erleichtert aufatmet, vermag Clara aber nicht so recht an Desirées plötzlichen Sinneswandel zu glauben.