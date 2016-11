Den Autoren-Nestroy erhält Yael Ronen für "Lost and Found" – die Uraufführung am Wiener Volkstheater wurde von Ronen und ihrem Ensemble gemeinsam konzipiert. Ein Werk, das sich mit Leichtigkeit und viel Humor der heutigen Lebensrealitäten in unserer überforderten sogenannten multi-kulti Gesellschafft auseinandersetzt.

Die Gala wird live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF III übertragen. In ORF 2 gibt es am selben Abend im Rahmen des Kulturmontags eine etwa 45-minütige Zusammenfassung der schönsten und spannendsten Momente. 3sat wiederholt den Querschnitt am 13.11.2016 um 10.15 Uhr.