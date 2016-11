Kulturmontag

US-Künstler über Trumps & Clintons Inszenierungen In den USA wollen Psychiater ein neues Krankheitsbild entdeckt haben: "Election Anxiety" - Angst vor den Wahlen. Kein Wunder beim wohl schmutzigsten US-Wahlkampf aller Zeiten. mehr ...

Auftakt zu neuer kultur.montag -Reihe In "Europa – Zukunft denken" lädt der kultur.montag Denker und Denkerinnen, Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Künstler und Künstlerinnen ein, von ihren Visionen von Europa 2050 zu erzählen. mehr ...

Bühnenfassung im Theater in der Josefstadt Es ist eine Tragödie von antiker Wucht voll aktueller Bezüge, ein Königsdrama von Shakespearschem Ausmaß. mehr ...

Crossmediales Projekt über den Umgang mit der Shoa Ein Film, der ausschließlich aus YouTube-Material besteht: das ist "#uploading_holocaust", eine Dokumentation über junge Israelis, die sich in Polen mit jenen Gräueltaten konfrontieren, die an ihren Vorfahren begangen wurden. mehr ...

Die rockige Rückkehr des Weltstars "57th & 9th" nennt der vormalige Frontman von "The Police" sein neues Album. mehr ...

And the Nominees are..."

Sabine Gruber, Peter Henisch, Friederike Mayröcker, Anna Mitgutsch sowie Peter Waterhouse und Nanne Meyer mehr ...