heute konkret

Durch die Sendung f├╝hrt Claudia Reiterer

Datensammeln und Ethik

Niemand will, dass seine Daten gesammelt oder gar weitergegeben werden. Doch wer eine App herunterlädt oder an einem Gewinnspiel teilnimmt, der muss damit rechnen, Daten herzugeben.

Datenhandel ist längst ein Milliardengeschäft, auch in Österreich. Aber was passiert mit unseren Daten? Benedict Feichtner hat nachgefragt was Science-Fiction ist, und was bereits Realität.