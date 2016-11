ZIB 2

Wofür das Geld ausgegeben werden soll und zum Klima in der Regierung ist Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) im Studio.

Experten zum spannenden US-Wahlkampffinale

Einen Tag vor der Präsidentenwahl in den USA liegt Hillary Clinton in mehreren Umfragen vor ihrem Rivalen Donald Trump. Trump ist weiter im Angriff-Modus. In der ZIB 2 Live-Berichte aus Washington, Gast im Studio ist der Politikwissenschafter Reinhard Heinisch.