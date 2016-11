Auf schmalen Spuren Eine Entdeckungsreise entlang der Waldviertelbahn

Auf Schloss Weitra kann man noch nicht übernachten - bei einem Besuch des Museums bekommt man einen Überblick über die Schloss- und Stadtgeschichte. Weitra gilt als die älteste Braustadt Österreichs, 1645 gab es hier 33 bürgerliche Brauhäuser, ein städtisches Brauhaus und das herrschaftliche Brauhaus.



Naturliebhaber und Freunde des Mystischen besuchen im Naturpark Blockheide in Gmünd die tonnenschweren, teils haushohen Wackelsteine, die Kraftarena rund um Groß Gerungs und den Kierlingstein.

Fast 1800 Teiche zählt das Waldviertel. Am Fuße der Wasserburg in Heidenreichstein werden Karpfen gezüchtet und an mehrere Wirte der Region geliefert – ein kulinarischer Leckerbissen.



Neben dem Waldviertler Karpfen zählt noch der Mohn und die Erdäpfeln zu den traditionellen regionalen Spezialitäten. Neu auf den Speisekarten findet sich jetzt Bisonfleisch, das aus der Zucht von Thomas Baumgartner stammt. Der große Vorteil dieser robusten Tiere ist, dass sie das ganze Jahr über im Freien bleiben können.