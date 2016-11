Revolutions-Bilder – die Wiener Galerie Westlicht zeigt Fotodokumente vom Ungarn-Aufstand 1956 – ein Schwerpunkt ist den Arbeiten des österreichischen Magnum-Fotografen Erich Lessing gewidmet



Starke Frauen – das jüdische Museum in Wien widmet seine Herbstausstellung unter dem Titel "Die bessere Hälfte" den jüdischen Künstlerinnen in Wien bis 1938



Kinder im Fokus – das 28. Internationale Kinderfilmfestival in Wien nimmt das junge Publikum wieder mit auf spannende filmische Reisen quer durch die Welt