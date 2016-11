Zurück zur Natur Braunau

Maggie Entenfellner trifft Wanderhühner, lernt dass Wolle nicht gleich Wolle ist und Zahnpasta auch braun sein kann. Für diese Ausgabe von "Zurück zur Natur" ist sie im Bezirk Braunau am Inn in Oberösterreich unterwegs.

Wolfgang Wallner - Nudelwerkstatt

Rund 20.000 Eier verarbeitet Wolfgang Wallner pro Woche zu Nudeln. Die Eier stammen vom "Wanderhuhn" aus eigener Haltung. In Moosdorf lässt Wolfgang Wallner seine Hühner alle paar Wochen an einer anderen Stelle "wohnen". Die Idee des mobilen Stalls wurde bereits vielfach kopiert.

Die unzähligen Nudelsorten der Wallners werden in feinster Handarbeit hergestellt.



Wallners Nudelei

Kirchenstraße 1

5141 Moosdorf

Telefon: 07748 2134

www.nudelei.at