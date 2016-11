Zurück zur Natur Braunau

Der Bezirk Braunau am Inn in Oberösterreich gliedert sich in 46 Gemeinden: In Moosdorf züchtet Wolfgang Wallner seine Wanderhühner. In Schalchen bei Mattighofen zeigt Elisabeth Schiemer ihre Schafherde, die zur Schur antreten muss. Die Wolle wird von Elisabeth auch selbst weiterverarbeitet.

Und in Helpfau-Uttendorf zaubert Helene Kücher alternative Kosmetikprodukte, wie zum Beispiel braune Zahnpasta oder Haarshampoo aus Kastanien.