Uschi bl├╝ht auf: Pastinaken-Babybrei

Zutaten:

Pastinaken

Rapsöl



Bis ins 18. Jahrhundert gehörten Pastinaken zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln, dann wurden sie von den „modernen“ Erdäpfeln und Karotten verdrängt und heute findet man sie nicht nur in der Haubenküche, sondern auch in Supermärkten wieder.

Ganz besonders beliebt ist das Wurzelgemüse bei jungen Mamis, die einen Babybrei aus Pastinaken rühren.



Der Geschmack ist süßlich-nussig und erinnert ein wenig an eine Mischung aus Karotten, Sellerie und Petersilienwurzel.

Nach der Ernte sollte man Pastinaken kühl und trocken einlagern, wie zum Beispiel im Erdkeller in Sand eingeschlagen. So halten sie von November bis März.



Pastinaken sind gesund. Ihr hoher Anteil an Stärke und Eiweiß macht satt und stark, und ihre ätherischen Öle beruhigen und sorgen für einen gesunden Schlaf. Deshalb eignen sie sich auch so gut für einen Babybrei!



Dafür werden die Wurzeln gewaschen, gut gebürstet und würfelig geschnitten. Dann werden sie in wenig Wasser bei geringer Hitze weich gekocht. Besser, weil mehr Inhaltsstoffe erhalten bleiben, ist allerdings das Dämpfen.

Anschließend püriert man das Gemüse und gibt noch etwas Bio-Rapsöl dazu, das den Brei etwas gehaltvoller macht. Der Babybrei ist ab dem 5. Lebensmonat geeignet.



Verfeinert man den Brei jedoch mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und 2 Esslöffeln Mandelmus, eignet sich dieser als köstliche Zuspeise zu Wild, Nudeln und Reis.