Frank Sinatra war nicht nur einer der weltweit populärsten Sänger und Entertainer, sondern auch ein herausragender Schauspieler seiner Zeit. Die Dokumentation von Lyndy Saville erinnert an "The Voice" - eine der großen Legenden der Leinwand.

Musik, speziell der Big Band Jazz, war die Leidenschaft des 1915 als Sohnes sizilianischer Einwanderer in New Jersey geborenen Francis Albert Sinatra.

Seine ersten großen Kinoerfolge feierte Sinatra an der Seite von Gene Kelly in den Musicals "Urlaub in Hollywood" (1945) und "Heut’ gehn wir bummeln" (1949). Für die Rolle eines Soldaten in Fred Zinnemanns Kriegsdrama "Verdammt in alle Ewigkeit" (1953) erhielt er den Oscar für den besten Nebendarsteller.