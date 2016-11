Seitenblicke Weekend

*Felix Dvorak feiert Geburtstag!

Alexander Hofer präsentiert einen ausführlichen Rückblick auf die vergangene Woche mit vielen Stars und großen Festen. Opernstars im Dienst der guten Sache sehen Sie ebenso, wie Fans des unsterblichen Bud Spencer, einen Maskenbildner aus Hollywood, dessen hochkreative Arbeiten Sie aus bekannten Kinofilmen kennen. Wir starten in die heutige Ausgabe mit einem ganz besonderen Geburtstagsfest. Erzkomödiant Felix Dvorak feierte seinen 80er.

Ein Wiedersehen mit dem Vor-Vorgänger von Tobias Moretti als Salzburger Jedermann gibt es zum Abschluss der heutigen Ausgabe. Erleben Sie Burgschauspieler Nicholas Ofczarek als Küchenhilfe im Restaurant Vestibül in Wien und nehmen Sie vielleicht den einen oder anderen Kochtipp mit in dieses Wochenende…