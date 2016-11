Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Sabine Klosterer und ihre Klientin Gabriele Fuchs sind zu Gast und berichten, wie sie ein Superpatchwork mit 5 Kindern und ständigen Problemen mit der Mutter von vier Patchwork-Kindern in den Griff bekommen haben.

Arnold Fass aus Wr. Neustadt berichtet, wie er Herr seiner Depressionen wurde. Hilfestellung gab es von Psychotherapeutin Dr. Charlotte Mitch, die ebenfalls zu Gast ist.

Mag. Maria Grossauer berichtet: "Seit mein Sohn Felix aus ‚meinem Bauch heraus ist' höre ich viel mehr auf ihn, diesen meinen Bauch. Ich lerne seit diesem Tag auch das Loslassen in einer mir bis dahin unbekannten Dimension. Hätte mir jemand vor 7 Jahren gesagt, dass ich richtig glücklich mit einem Kind mit Down-Syndrom sein werde, ich hätte das sicher nicht geglaubt. Aber es ist so."