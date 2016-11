Donna Leon: Tierische Profite

Commissario Brunetti stehen ungemütliche Zeiten ins Haus. Im Kanal schwimmt die Leiche von Tierarzt Andrea Nava. Der Mann kam bereits vor mehreren Tagen ums Leben. Da er zudem an einer seltenen Krankheit litt, die ihn entstellt hat, gestaltet sich eine Identifizierung anfangs schwierig. Das Opfer hatte zuletzt in einem Schlachthof in Mestre gearbeitet. Dessen Besitzer Maurizio de Rivera ist Brunettis Tochter Chiara seit langem ein Dorn im Auge. Die Tierschutz-Aktivistin bezichtigt Rivera dunkler Machenschaften.



