Bewusst gesund - Das Magazin

*Übersäuerung – Was ist dran an basischer Ernährung? *Gute Sicht – wie sinnvoll sind Sportbrillen? *Gesunder Schlaf – wie man sich bettet…so schläft man

Übersäuerung – Was ist dran an basischer Ernährung?

Immer wieder wird die Bedeutung der Ernährung für den menschlichen Säure-Basen-Haushalt und in Folge davon die Entstehung einer ganzen Reihe von Erkrankungen diskutiert. Tatsächlich nehmen wir in den Industriestaaten zu viel an tierischem Eiweiß und zu wenig an basenbildenden Mineralien wie Kalium, Magnesium und Kalzium aus Obst und Gemüse zu uns. Eine chronische Übersäuerung des Organismus durch eine ungesunde Lebensführung führt aber kaum zu einer Verschiebung des ph-Wertes im Blut, der relativ konstant im leicht basischen Bereich liegt. Bei Verschiebungen hin zum sauren bzw. noch stärker basischen Bereich spricht man von Azidose oder Alkalose. Häufig werden solche Störungen durch organische Grunderkrankungen, wie zum Beispiel auch Diabetes ausgelöst. Eine chronische Übersäuerung durch einen ungesunden Lebensstil kann daher nicht akut krank machen. Bewusst gesund hat Expertinnen und Experten gefragt wie sinnvoll und gesund also eine basische Ernährung und der Einsatz von „Basen-Pulvern“ sind.



Gestaltung: Christian Kugler